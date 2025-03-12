Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yön tabelasına ok gibi saplandı. Kamyonetin kupa kısmında sıkışan sürücü ile yanında bulunan yolcu yaralandı.
Alınan bilgiye göre D-650 kara yolunun Yukarıkirazca Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan S.Y. yönetimindeki 16 Z 6745 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelasına ok gibi saplandı.
Kazada sürücü S.Y. ile araçta yolcu konumunda bulunan S.B. yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü S.Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.