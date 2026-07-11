Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı **NINOVA** isimli kuru yük gemisi, günler süren çalışmaların ardından yeniden yüzdürüldü.
Yaklaşık 80 metre uzunluğundaki geminin kurtarılması için hazırlanan plan kapsamında çalışmalar 7 Temmuz'da başlatıldı. Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda, gemide bulunan 1.775 ton amonyum sülfat yükünün tahliyesi gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 300 ton kapasiteli **Bahri Reis-III** adlı nakliye gemisi NINOVA'nın yanına yanaştırıldı. Seyyar vinç yardımıyla gemideki yük, birer tonluk paketler halinde nakliye gemisine aktarıldı. Karasu Limanı'na taşınan amonyum sülfat, burada mobil vinçlerle TIR'lara yüklenerek güvenli depolama alanlarına sevk edildi.
Yükün tamamen boşaltılmasının ardından hafifleyen gemiyi kurtarma çalışmaları hız kazandı. Teknik ekiplerin 7 Temmuz'da başlattığı operasyon, bugün öğle saatlerine kadar aralıksız sürdü.
Yapılan müdahaleler sonucunda NINOVA, saplandığı zeminden başarıyla çıkarılarak yeniden yüzdürüldü. Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından gemi, Karadeniz açıklarına doğru hareket etti.