Sakarya'nın Geyve ilçesinde Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğançay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda yaklaşık 1 ton 800 kilogram karkas et tespit edildi.

BELGESİZ VE UYGUNSUZ KOŞULLARDA TAŞINDIĞI BELİRLENDİ

Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri sevk edildi. Uzmanlar tarafından yapılan incelemelerde, ele geçirilen etlerin sevk raporunun, faturasının ve resmi mühürlerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca etlerin taşındığı aracın frigorifik (soğutucu) sisteminin çalışmadığı ve ürünlerin sağlık koşullarına uygun olmayan şartlarda nakledildiği belirlendi.

1,8 TON ET İMHA EDİLDİ

Gıda kontrol görevlilerinin yaptığı detaylı değerlendirmeler sonucunda, menşei belirsiz olan etlerin insan tüketimine uygun olmadığı kararına varıldı. El konulan toplam 1 ton 800 kilogram karkas et, yetkililer tarafından imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi.