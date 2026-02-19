Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunun bitişiğinde yer alan şekerleme fabrikasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın nedeniyle fabrikadan gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
İlçenin birçok noktasından görülebilen dumanlar, rüzgarın da etkisiyle fabrikanın hemen yanından geçen D-100 kara yolunu kapladı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kara yolunda seyir halinde olan sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE YARALI YOK
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ile belediyelere ait su tankerleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.