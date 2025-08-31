Kan donduran cinayet saat 19.30 sıralarında Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi 819 Sokak’ta meydana geldi.
Eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile birlikte market alışverişinden ellerinde poşetlerle dönen Ömer Akbay, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından tabancayla vuruldu.
Akbay’ın oğlunun da bacağına mermi isabet ederken, 2 saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Akbay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bacağından yaralanan çocuk ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
SKANDAL PAYLAŞIMLAR
Ömer Akbay’ın (30), başından vurularak öldürüldüğü olayın İstanbul’daki 2 çete arasındaki hesaplaşmayla bağlantılı olduğu iddia edildi.
Saldırının hemen ardından sosyal medyada açılan bir hesaptan silah görüntüleriyle tehdit içerikli paylaşımlar yapıldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.