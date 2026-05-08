Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Transmisyon kayışı ve konveyör bandı üretimi yapılan tesiste saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı.

Patlamanın etkisiyle fabrikada yangın çıkarken, çevredeki çalışanlar ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, olayda yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.