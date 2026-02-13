Sakarya'da, AKP’li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdiresi evli Elif Saçar arasında yaşanan yasak aşk skandalıyla çalkalanıyor.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca’nın Sakarya’da vatandaşlarla gerçekleştirdiği özel toplantıda, Elif Saçar’ın 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar’ın yaptığı açıklamalar, olayı yerel bir dedikodudan yargıya taşınan dev bir krize dönüştürdü.



Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu

MESAJLARI YAKALADI

İddialara göre, Elif Saçar yaklaşık 8 yıldır belediyede özel kalem müdürü olarak görev yapıyordu. Kızı Ceyda Saçar, annesinin telefonunda Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile olan özel yazışmalarına şahit oldu.

Durumun aile içinde öğrenilmesiyle 25 yıllık eş Hakan Saçar, boşanma davası açarken Belediye Başkanı Işıksu hakkında da 20 milyon liralık tazminat davası açtı.

Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, iddiaları reddederek Saçar ailesinin kendisine “şantaj” yaptığını öne sürdü ve aile hakkında 50 milyon liralık karşı tazminat davası açarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TAZMİNAT SAVAŞLARI

Ceyda Saçar ise Ombudsman Akarca’ya yaptığı açıklamada, kamu gücünün kendilerine karşı kullanıldığını belirterek, “Önce para teklif ettiler, kabul etmeyince tehdit edildim ve şantajla suçlandım” dedi.



Şikayette bulunan Ceyda Saçar ve annesi Elif Saçar

Genç hukuk öğrencisinin bu skandalı daha önce TBMM Dilekçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile CİMER’e taşıyarak bildirdiği ortaya çıktı.

Sakarya kamuoyu, milyonluk tazminat davalarının ve “yasak aşk” iddialarının yargıdaki sonucunu yakından takip ediyor.



İŞTE GENÇ KIZIN MECLİS'E VERDİĞİ DİLEKÇE

Ceyda Saçar, başkanla annesinin ilişkisini Meclis’e yazdığı dilekçede bu sözlerle ifşa etti:

“Adapazarı Belediyesi özel kaleminde çalışan Elif Saçar’ın kızıyım. Annem ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu arasında geçen 6 aylık bir yazışma ve gece 02.50 sularında Mutlu Işıksı tarafından anneme gönderilen fotoğraf elimdedir, yazışmalar müstehcen olmakla birlikte belediyenin içişleri ile ilgili yazışmalar da vardır. yaptığımı ve şizofren olduğumu öne sürdü. Başkan da şantaj iddiası ile bana dava açtı. Teyzemlerim de olayı en başından biliyor. Annemin Mutlu Işıksu ile buluşmasına yardım ediyorlarmış. Teyzem bu süreçte belediyede işe alınmıştı.”





