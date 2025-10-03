PFDK’dan Sakaryaspor’a hükmen men cezası… PFDK, Sivasspor maçında 7 yabancı futbolcu oynatan Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi.

PFDK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 29.09.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ÖZBELSAN SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUBİYET CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

NELER YAŞANMIŞTI?

Sakaryaspor, Sivasspor maçına Jakub Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukovic'in yer aldığı ilk 11 ile başladı. İkinci yarı Sakaryaspor'da Wissam Ben Yedder, Rijad Kobiljar ve Umechi Akuazaoku oyuna dahil oldu. Sivasspor, Sakaryaspor'un 83. dakikadan sonra 7 yabancı ile mücadele ettiğini belirterek TFF'ye başvuru yapmıştı.