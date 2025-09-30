Mücadeleye Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç ile başlayan Sakaryaspor, ikinci yarıda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'i de oyuna sürdü. Böylece sahada aynı anda 7 yabancı oyuncu yer aldı.

TALİMATLARA GÖRE SINIR 6 YABANCI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre 1. Lig'de aynı anda sahada bulunabilecek yabancı futbolcu sayısı en fazla 6 ile sınırlandırılmış durumda. Dolayısıyla Yeşil-Siyahlıların maçı 7 yabancıyla tamamlaması, açık bir kural ihlalini işaret ediyor.

KURALLARA GÖRE HÜKMET MAĞLUBİYET

Durum tespitinde bulunan Sivasspor yönetimi, TFF'ye resmi başvuru yapma kararı aldı. TFF'nin ilgili kuralın ihlal edildiğini tespit etmesi halinde karşılaşmayı Sivasspor'un hükmen 3-0 kazandığının ilan edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Yeşil-Siyahlılar'ın, geçen hafta Pendikspor'a 4-1 kaybettiği karşılaşmada da Caner Erkin ve takım arkadaşı Burak Altıparmak arasında fiziksel şiddete varan bir tartışma yaşanmış, ardından iki oyuncu da kadro dışı bırakılmıştı...