Sakaryaspor Kulübü'nün kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, bazı yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar, Çark Caddesi'nden tezahüratlar eşliğinde eski Sakarya Atatürk Stadı'ndan kale arkası açık tribünün bulunduğu Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Kıratlı, burada yaptığı konuşmada, "Sakaryaspor'umuzun bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve en önemlisi bir gün bile desteklerini esirgemeyen bu büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de Sakaryaspor'umuzu yalnızca sportif başarılara değil, şehrin tüm dinamikleriyle birleştirip gençlere ilham veren, topluma değer katan bir yapı haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Başarılarla dolu, gururla anılacak nice 60 yıllara diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından meşaleler yakıldı, havai fişek gösterisi yapıldı.