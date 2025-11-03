İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, Cremonese ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna dizinden yaşadığı sakatlığı sebebiyle çıkarılmıştı.
20 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu.
SEVİNDİREN HABER
La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre; Kenan Yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Sporting maçıyla kadroya geri dönecek. Milli oyuncu, teknik direktör Luciano Spalletti'nin görev vermesi halinde bu maçta forma giyebilecek.
Haberde, Kenan Yıldız ile ilgili ayrıca "Luciano Spalletti, Cremonese deplasmanında genç dahi olmadan oynamak zorunda kaldı." ifadelerine de yer verildi.