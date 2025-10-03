Geçtiğimiz haftalarda Nijerya milli takımında sakatlanan Osimhen yeni yeni sakatlığını atlatmış ve Liverpool maçına ilk 11’de başlamıştı. Galatasaray'da sakatlığının ardından yeni yeni sahalara dönen Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Lesoto ve Benin'le oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.
ENDİŞE YARATTI
Osimhen'in milli takımdan davet alması endişeye yol açtı. Osimhen, milli önceki milli arada Ruanda maçında sakatlık yaşamış ve sahalardan uzak kalmıştı.