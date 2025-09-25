Haber Aero, NDTV ve Avrupa basınında farklı kaynaklarda yer alan iddialara göre birçok havayolu şirketi, İtalyan tasarım firması Aviointeriors tarafından geliştirilen 'Skyrider 2.0' isimli koltuk modelini kullanmayı planlıyor. Bisiklet selesini andıran tasarım, yolcuların tamamen oturmadan, yarı ayakta yolculuk etmesine imkan tanıyor.

Şirketlerin hedefi ise özellikle 2 saat ve daha kısa süren uçuşlarda koltuk mesafesini azaltarak yolcu sayısını yüzde 20 artırmak.

1 EURO'YA UÇAK BİLETİ ALINABİLECEK

Yeni koltukların daha hafif ve az yer kaplaması sayesinde temizlik, bakım ve yakıt masraflarının da azalacağı belirtiliyor. Bu maliyet avantajıyla birlikte bazı uçuşlarda biletlerin 1 ila 5 euro arasında bir fiyatlandırmayla satışa çıkması öngörülüyor.

YOLCULAR HENÜZ HEMFİKİR DEĞİL

Öte yandan Skyrider 2.0'ın tanıtımı sonrası yolcuların görüşleri ise ikiye ayrılmış durumda. Bazıları "kısa uçuşlarda uygun fiyata seyahat" fikrine sıcak bakarken, bazıları ise konfor ve güvenlik endişeleri yaşadığını dile getiriyor.

Tüm bu planlara rağmen sivil havacılık otoriteleri konsepti henüz resmi olarak onaylamadı. Uzmanlar, "ayakta yolculuğun" güvenlik testlerinden geçip geçemeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu vurguluyor.