DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın TBMM’de yaptığı konuşmada Atatürk’ü kastettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Sakık, önceki günkü Meclis oturumunda, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun partisine yönelik “Alçak” suçlamasına yanıt verirken “Ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürt’ü yok saymak alçaklıktır” dedi. Söylendiği anda Meclis’te çok tepki almayan sözler ‘Atatürk’ü ima etti’ diye sosyal medyada yayılınca büyük tepkiye yol açtı.

GERGİNLİK ARTIYOR

Alçak tartışması, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun DEM Parti için “Siz terör örgütünün siyasi uzantısısınız. En az onlar kadar da alçaksınız’’ demesiyle başladı. Sırrı Sakık, TBMM’de gündem dışı söz alarak şunları söyledi:

“Ülkeyi birlikte kurduktan sonra dönüp Kürt’ü yok sayanlar alçaktır, bir halkın dilini yasaklayanlar alçaktır, bir halkın haklarını gasp edenler alçaktır. Kim alçaktır biliyor musunuz? On binlerce Kürt’ü faili meçhul cinayetlerle katledip bunlara ses çıkarmayanlar alçaktır, 3.500 Kürt köyünü yakanlar alçaktır, ölümler sürsün isteyenler alçaktır, savaş devam etsin isteyenler alçaktır, Kürt’ün bir çakıl taşı olmasın isteyenler alçaktır, kim ki bize ‘Alçak’ diyorsa alçağın en büyüğü de odur. “

Sakık bu sözler ile kimi kastettiği sorusuna cevap vermedi ancak Atatürk’ü ima ettiği yorumları büyük tepkilere yol açtı.

KARDEŞİ PKK ELEBAŞIYDI

Sakık’ın kardeşi Şemdin Sakık, PKK terör örgütünün 2 numaralı ismi olarak biliniyordu, Bingöl’de 90’lı yıllarda silahsız 33 Mehmetçiğin şehit edilmesi olayının failiydi, ayrıca Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ aleyhinde gizli tanıklık yapmış ve FETÖ kumpası ile tutuklanmasına neden olmuştu.