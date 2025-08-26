Son dönemlerde özellikle yeni nesil otomobillerde kullanılan Lidar (Light Detection and Ranging) teknolojisi, cep telefonları için beklenmedik bir risk oluşturuyor. Sürücüsüz araçlarda çevreyi algılamak amacıyla kullanılan bu lazer tabanlı sistem, fotoğraf makinesi sensörlerine zarar verebiliyor.

SENSÖRÜ YAKIP KULLANILMAZ HALE GETİRİYOR

Lidar sistemleri, çevreyi taramak için gözle görülmeyen yüksek güçlü kızılötesi lazerler kullanıyor. Bu lazer ışınları, insan gözü için zararsız olsa da akıllı telefonlardaki ve dijital fotoğraf makinelerindeki kamera sensörlerini adeta yakabiliyor. Lazer ışığı sensöre doğrudan geldiğinde, sensörde kalıcı hasar bırakarak siyah noktalar, çizgiler ya da tamamen çalışmaz hale gelmiş piksellere neden oluyor.

HANGİ ARAÇLARDA 'LİDAR' VAR?

Özellikle Tesla, Audi, Mercedes ve Volvo gibi markaların yeni nesil modellerinde kullanılan Lidar sistemleri, sosyal medyada birçok kullanıcıyı mağdur etti. Araçların farlarının veya tavanında dönen Lidar modüllerinin fotoğraflarını çeken bazı kişiler, telefonlarının kamerasında geri dönüşü olmayan bozulmalar yaşadı.

SAKIN DOĞRUDAN FOTOĞRAFLAMAYIN

Teknoloji uzmanları, Lidar teknolojisinin insan sağlığı için güvenli olduğunu ancak kameralar için ciddi bir risk taşıdığını vurguluyor. Kullanıcılara, bu tür araçların özellikle aktif sensör bölgelerini doğrudan fotoğraflamaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor. Aksi halde, birkaç saniyelik bir çekim bile telefonun kamerasını kullanılamaz hale getirebiliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINIYOR

Bu gelişmeler, “güvenlik için geliştirilen bir teknolojinin” günlük yaşamda başka cihazlara zarar vermesiyle ilgili yeni tartışmalar başlattı. Araç üreticilerinin bu konuda nasıl önlem alacağı ve telefon üreticilerinin sensörlerini lazer ışınlarına karşı koruyacak çözümler geliştirip geliştirmeyeceği merak ediliyor.