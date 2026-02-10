Almanya'da son yıllarda çığ gibi büyüyen ve binlerce yaşlıyı hem maddi hem de manevi zarara sokan telefon dolandırıcılığına karşı yargı ve emniyetten sert bir yanıt geldi. Kamuoyunda "torun numarası" olarak bilinen yöntemi kullanan suç örgütleri, artık devletin yakın markajında.

AİLE BAĞLARINI KULLANIYORLAR

Dolandırıcıların çalışma prensibi, kurbanın en zayıf noktası olan "aile bağlarını" kullanmaya dayanıyor. Genellikle yurt dışındaki çağrı merkezlerinden yapılan aramalarda, dolandırıcılar kendilerini kaza yapmış bir torun, acil ameliyat parasına ihtiyacı olan bir akraba ya da güven telkin etmek için "gizli görevdeki bir polis memuru" olarak tanıtıyor.

Alman polisi, bu şebekelerin kökünü kazımak amacıyla Europol ve komşu ülkelerin güvenlik güçleriyle koordineli bir çalışma yürütüyor. Uzmanlar, bu suçun sadece ekonomik bir kayıp değil, yaşlı bireylerde ciddi bir travma yarattığının altını çiziyor.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Emniyet birimleri, vatandaşları korumak adına şu altın kuralları hatırlattı. Sizi arayan kişi bir yakınınız olduğunu iddia ediyorsa, telefonu kapatıp o yakınınızı kendi numarasından geri arayın. Hiçbir resmi makam telefon üzerinden nakit para veya ziynet eşyası talep etmez. Evinizdeki değerli eşyalar veya banka hesap detaylarınız hakkında telefonda bilgi vermeyin.

TÜRKİYE İÇİN DE ÖNEMLİ UYARI

Benzer suç şebekeleri Türkiye’de de oldukça aktif bir mesai yürütüyor. Almanya’daki "torun" senaryosunun yerini Türkiye’de genellikle "Adınız bir terör örgütü soruşturmasına karıştı" veya "Hesabınızdan şüpheli işlemler yapılıyor" yalanları alıyor. Uzmanlar, 'şüpheli bir arama aldığınızda vakit kaybetmeden 112 hattını arayarak durumu bildirin' şeklinde ifadelere yer verdi.