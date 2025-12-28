Aralık ayının son günlerine gelinirken hava sıcaklıklarında ani bir düşüş yaşandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin birçok bölgesi için şiddetli kar yağışı uyarısında bulunurken, yeni yıla karla merhaba demesi muhtemel görünen İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin de altına geriledi.

İSTANBUL -2'YE DÜŞTÜ



Yeni yılın ilk günü için İstanbul'da kar uyarısı yapılırken, termometreler bugün megakentte son zamanların en düşük sıcaklığını ölçtü.



Sabah saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında hissedilen hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar geriledi. Dondurucu soğukların ardından Meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarılar geldi. Uzmanlar, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini tavsiye ederken, özellikle yaşlı ve çocukların soğuk havalarda evde kalmaya devam etmesi gerektiğini hatırlattı.









SON YILLARIN EN SERT KIŞI OLACAK



Öte yandan hava tahmin uzmanlarının hazırladığı öncü göstergeler, 10 yıl aradan sonra Türkiye'de en soğuk kış mevsiminin yaşanacağını gösteriyor. Türkiye'ye İzlanda ve Kafkasya üzerinden giriş yapacak iki ayrı kar kütlesinin ocak ayı boyunca etkili olması bekleniyor.







