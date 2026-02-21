Ramazan ayında dolandırıcıların, özellikle dar gelirli vatandaşları ve öğrencileri hedef alan yeni yöntemler geliştirdiği bildirildi.

Son dönemde artış gösteren "sahte iftar kampanyaları" ve "zararlı yazılım içeren mesajlar" konusunda uzmanlar kritik uyarılarda bulundu.

BANKA HESABINIZI BOŞALTABİLİRLER

Dolandırıcıların, özellikle iftar saatine yakın zaman dilimlerini seçerek vatandaşların dikkat dağınıklığından faydalandığı belirtildi.

"İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir" veya "İndirimli menü kazandınız" içerikli SMS ve sosyal medya mesajları üzerinden gönderilen bağlantılar, kullanıcıların banka hesaplarını ve kişisel verilerini ele geçirmeyi hedefliyor.

Siber güvenlik uzmanları, bu tür linklerin cihazlara sızan zararlı yazılımlar barındırdığı konusunda uyardı.

DOLANDIRICILIK SUÇLARI KAPSAMINDA

Uzmanlar, Türk Ceza Kanunu’na göre hileli davranışlarla bir kişinin aldatılarak zarara uğratılmasının dolandırıcılık suçu kapsamında olduğunu hatırlattı.

Özellikle işletmelerin sosyal medya hesaplarını taklit ederek veya sahte web siteleri üzerinden ödeme talep eden kişilere karşı yasal sürecin başlatılması için belge yönetiminin önemine dikkat çekildi.

PSİKOLOJİK BASKIYLA ACİLİYET HİSSİ YARATILIYOR

Uzmanlara göre, dolandırıcılık girişimlerinde sıklıkla "sosyal mühendislik" teknikleri kullanılıyor. Vatandaşları rasyonel düşünceden uzaklaştırmak amacıyla kullanılan yöntemler şu şekilde sıralandı:

- "Son kontenjan" veya "Sadece bugün geçerli" gibi ifadelerle mağdur üzerinde acil karar verme baskısı kurulması.

- Mevcut, tanınmış restoranların isimleri ve görselleri kullanılarak sahte dijital kimlikler oluşturulması.

- Kurumsal ödeme sistemleri yerine şahıs IBAN numaralarına para transferi istenmesi.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına şu önlemleri alması gerektiği vurgulanıyor:

- Fiziki Doğrulama: Kampanya duyurusu yapan işletmelerin varlığı resmi kanallardan veya telefonla aranarak teyit edilmelidir.

-Güvenli Ödeme: Kişisel banka hesaplarına para gönderilmemeli, kurumsal ve güvenli ödeme altyapıları tercih edilmelidir.

- Veri Gizliliği: Kaynağı teyit edilmemiş bağlantılara (link) tıklanmamalı, kişisel şifreler paylaşılmamalıdır.