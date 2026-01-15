Gün içinde telefonunuz çalıyor, numara tanıdık değil... Fransız Elektronik Haberleşme Düzenleme Kurumu (Arcep) verilerine göre, insanların %65’i artık tanımadığı numaralara cevap vermiyor. Ancak bu "sessiz kalma" stratejisi her zaman en güvenli yol olmayabilir. 2026 yılına kadar yasal düzenlemelerin daha da sertleşeceği bu alanda, asıl tehlike telefonun ucundaki sesin "ikna sanatında" gizli.

SADECE "ALO" DEMEK BİLE RİSKLİ OLABİLİR

Bir çağrı merkezinden gelen aramayı yanıtladığınızda, ilk olarak hattınızın "aktif" olduğunu tescillemiş oluyorsunuz. Dolandırıcılar ve pazarlamacılar, aktif olduğunu bildikleri bu numaraları listelerine ekleyip diğer merkezlere satabiliyor.

Özellikle kendilerini enerji görevlisi, bankacı veya kamu görevlisi gibi tanıtan kişiler, aciliyet hissi yaratarak fatura bilgilerinizi veya kişisel verilerinizi ele geçirmeye çalışıyor. Uzmanlar ise "Telefon üzerinden asla faturanızı göstermeyin ve hiçbir belgeyi onaylamayın" uyarısında bulundu.

HER 6 KİŞİDEN BİRİ PARA KAYBETTİ

Araştırmalar, bilinmeyen numaralardan gelen aramaların %28'inin dolandırıcılık veya spam olduğunu ortaya koyuyor. Bugüne kadar her 6 tüketiciden biri bu yöntemle para kaybetti ve ortalama zarar 2.257 dolar seviyesinde. Ancak her aramayı cevapsız bırakmak hastane randevuları, resmi kurum bildirimleri veya önemli iş görüşmelerini kaçırmanıza da neden olabilir.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN 3 ADIMLI STRATEJİ

Uzmanlar, telefon tacizlerinden korunmak için şu yöntemlerin birleştirilmesini önerdi:

- Spam Filtreleri: Telefonunuzun işletim sistemindeki "spam algılama" özelliğini aktif edin.

- Sorgulama: Numarayı açmadan önce arama motorlarında veya numara sorgulama servislerinde kontrol edin.

- Resmi Kayıt: Ülkelerin sunduğu "Ticari İleti İleti Yönetim Sistemi" gibi (Türkiye'de İYS) listelere kaydolun.