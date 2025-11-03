Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sadece son 2 ayda gelişen olaylar dudak uçuklattı. Önceki gece, Coburlar köyündeki bir kahvehaneye av tüfeğiyle gelen Okan Ö. (32) bilinmeyen nedenle ateş açtı.



Çıkan saçmalardan dolayı kahve sahibi Kasım Özcan (59), müşteriler Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) yaralandı.



Yaralılar hastaneye kaldırılsa da Özcan ve Özbakış kurtarılamadı. Aracıyla olay yerinden uzaklaşan zanlı, Çaycuma Adliyesi’ne giderek polise teslim oldu. Zanlının, psikolojik sorunları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği, daha önce anne ve babasına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle de hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.



2 ÇOCUK DOĞUM YAPTI



Uluslararası Belediyeler Birliği’nin ‘Cittaslow’ (sakin kent) projesi listesinde yer alan Çaycuma’da 6 Ekim’de G.N.Ü, 20 Ekim’de ise B.T. isimli 16 yaşındaki iki kız çocuğu doğum yaptı. 22 Ekim’de ise ilçedeki bir su kuyusunda 17 yaşındaki Hasret Akkuzu’nun cesedi bulundu.