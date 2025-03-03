

NOW TV'de yayınlanan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın başına gelmemeyen kalmadı.

Önce dizi setinde büyük bir yangın çıktı ve çekimler yapılamadığı için dizi iki hafta ekranlardan uzak kaldı. Ardından da dizi, gelin ile paşa arasındaki yakınlaşma sahneleri yüzünden Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) üç haftalık yayın durdurma cezası aIdı.

Daha sonra da Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yani Halikarnas Balıkçısı'nın torunları dava açtı. Torunların, "aile itibarlarını zedelediği ve aileleri hakkında yanlış bilgiler yer aldığı" gerekçeleriyle açtığı davayla yayının durdurulması istendi.

Geçen günlerde ise yeni bir gelişme yaşandı ve Medyapım ile aile arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya vardı. Tedbir davası açan aile üyelerinin davadan feragat etmesiyle birlikte mahkeme, diziye verilen yayın ve çekim yasağını kaldırdı.

Tüm olanların ardından 'Şakir Paşa Ailesi' önceki akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak dizinin yeni bölüm tanıtımına tarih konulmaması dikkat çekti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, fragmanda yeni bölüm için tarih verilmemesinin nedeni RTÜK yasağının NOW'a tebliğ edilmesi olduğu ortaya çıktı.

NOW TV'nin bu hafta içerisinde mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almadığı takdirde 'Şakir Paşa Ailesi' 3 hafta daha ceza nedeniyle yayınlanmayacak.