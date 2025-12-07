Liverpool'un Leeds United ile 3-3 berabere kaldığı maçta oyuna alınmayan Muhammed Salah, karşılaşma sonrası adeta gemileri yaktı.

Mısırlı yıldız, Norveç televizyonu TV2'ye yaptığı açıklamada takımdan ayrılabileceğini söyledi. 33 yaşındaki yıldız, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum." dedi.

'YAŞANANLARI KABUL EDEMEM'

Yaşananları kabul edemeyeceğini aktaran Salah, "Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi! Üç maçtır yedek kulübesindeyim, sözlerini tuttuklarını söyleyemem. Bu yaşananları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

VEDA MESAJI

Mısırlı yıldız, taraftara veda tadında sözler kullandı. Kulübü sevdiğini söylese de ayrılığa açık kapı bırakan Salah "Bu kulübü her zaman destekliyorum. Çocuklarım da her zaman destekleyecek. Kulübü o kadar çok seviyorum ki, her zaman destekleyeceğim. Dün annemi aradım, ilk 11'de başlayıp başlamayacağımı bilmiyordunuz ama ben biliyordum. Onlara 'Brighton maçına gelin' dedim. Oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama keyif alacağım. Kafamda o maçın keyfini çıkaracağım çünkü şimdi ne olacağını bilmiyorum. Sonra Liverpool taraftarlarına veda edeceğim. Çünkü Afrika Kupası'na gideceğim. Sonrasında ne olacağını bilmiyorum. Oraya gittiğimde ne olacağını bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Salah ayrıca, "Brighton maçı son maçın mı?" sorusuna "Futbolda ne olacağı belli olmaz. Durumu kabullenemiyorum ve bu kulüp için çok şey yaptım." cevabını verdi.

GALATASARAY PUSUDA

33 yaşındaki forvetin, Suudi Arabistan Pro Ligi’ne transfer olma ihtimali gündemde. Telegraph’ın haberine göre, lig kulüpleri Salah için finansal olarak önemli bir teklif sunabilecek durumda. Ancak Salah'ın Avrupa'da oynama arzusunun devam ettiği de aktarıldı.

BBC'nin haberine göre ise Süper Lig devi Galatasaray, Salah’ı ikna etmek için yıllık 15-16,5 milyon Sterlin'lik dev bir sözleşme önermeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, daha önce Victor Osimhen'i de benzer bir kriz döneminde kadrosuna kiralık olarak katmış ardından yıldız oyuncunun bonservisini almıştı.