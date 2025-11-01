İstanbul Bahçelievler’deki bir semt pazarında çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde, bir pazarcının müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla kenara ayırıp, yerine önceden hazırladığı başka ürünleri tarttığı anlar yer aldı.

O anları çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Tepkilerin ardından Bahçelievler Belediyesi devreye girdi; pazarcının tezgâhı bir hafta süreyle kapatıldı ve kendisine para cezası uygulandı.

Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan açıklamada,"Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Yenibosna Cuma Pazarı’nda bir vatandaşımızın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verilmek istendiğini tespit etmiş, hileli satış yapan kişi ivedilikle belirlenmiştir. Konuya ilişkin idari yaptırım uygulanmış, tezgâh ise mevzuat gereği kapatma cezasına tabi tutulmuştur. Bahçelievler’de hiçbir komşumuzun hakkını yedirmeyiz. Pazar yerlerinde ve tüm satış noktalarında hileye ve suistimale asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.