Salatalık, sağlıklı beslenmenin en masum üyelerinden biri olarak bilinir. Yüksek su oranı, düşük kalori değeri ve ferahlatıcı tadıyla sofralardan eksik olmaz. Uzmanlara göre, bu sağlıklı sebzenin fazla tüketimi sanıldığı kadar zararsız değil. Yeni araştırmalar, aşırı salatalık tüketiminin vücudun elektrolit dengesini bozabileceğini ve bazı sindirim problemlerine yol açabileceğini ortaya koydu.

FAZLA TÜKETİM VÜCUT DENGESİNİ BOZABİLİR

Harvard Medical School beslenme araştırmacısı Dr. Susan Blake, salatalığın faydalı olduğunu ancak “fazla su içeren gıdalarla birlikte aşırı tüketilmesinin” sindirim sistemini zorlayabileceğini söylerken şu açıklamalara yer verdi:

“Salatalık yüksek su oranına sahip bir sebzedir. Çok miktarda tüketildiğinde mide asidini seyreltir ve sindirimi yavaşlatır. Bu durum, özellikle hassas mideye sahip kişilerde şişkinlik ve hazımsızlık yaratabilir.”

Blake’e göre, salatalığın fazla yenmesi vücuttaki sodyum-potasyum dengesini de etkileyebiliyor. Uzun vadede bu durum elektrolit dengesizliği, kas krampları ve enerji düşüklüğü gibi sorunlara yol açabiliyor.

“DOĞAL DETOKS” DENGELİ TÜKETİLİRSE FAYDALI

Beslenme uzmanı Dr. Hannah Green ise salatalığın tamamen zararlı olmadığını, aksine ölçülü tüketildiğinde vücudu temizleyen doğal bir detoks etkisi yarattığını belirtirken, “Günde 1 ila 2 orta boy salatalık yeterlidir. Bu miktar hem sindirimi destekler hem de vücuda gerekli nemi sağlar. Ancak porsiyonu aştığınızda, fayda yerini dengesizliğe bırakır” dedi.

Green ayrıca salatalığın özellikle yoğurt, karpuz veya ayran gibi diğer su oranı yüksek gıdalarla birlikte fazla tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.Green, “Bir öğünde çok fazla sıvı gıda almak, mide enzimlerinin etkisini azaltır. Bu da şişkinlik, mide bulantısı ve gaz sorunlarını tetikleyebilir” dedi.

VÜCUTTA NASIL ETKİ YARATIYOR?

Uzmanlara göre, salatalığın aşırı tüketimi:

- Mide asidini seyreltip sindirim enzimlerini zayıflatıyor

- Şişkinlik, gaz ve mide yanması gibi semptomlara neden olabiliyor

- Aşırı su alımına bağlı olarak minerallerin atılımını hızlandırıyor

- Vücudun doğal elektrolit dengesini bozarak yorgunluk yaratabiliyor.

Harvard Health Publishing, özellikle yaz aylarında yüksek miktarda su içeren besinlerin “denge gözetilmeden tüketilmemesi gerektiğini” belirtti.

“HER SAĞLIKLI BESİN DOĞRU MİKTARDA YENMELİ”

Dr. Blake, “Sağlıklı beslenmede bile denge esastır. Fazla salatalık, fazla su anlamına gelir; bu da mideyi seyreltir ve sindirimi zorlaştırır. Doğru miktarda tüketildiğinde ise tam tersine, toksinleri atmaya ve bağırsakları rahatlatmaya yardımcı olur” dedi.