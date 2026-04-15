Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 6'sı ağır 13 kişi de yaralandı. . Saldırganın 14 yaşında, 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Emniyet mensubu babanın çocuğu olan saldırgan evden getirdiği 5 tabanca ve 7 şarjör ile saldırıyı düzenledi.

Saldırgan İ.A.M’nin babası emniyet mensubu babası U.M ve öğretmen olan annesi P.P.M. gözaltına alındı.

BAKANLAR KAHRAMANMARAŞ’A GİTTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, silahlı saldırı sonrası olay yerine gitti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, silahlı saldırıya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada 7 savcının görevlendirildiğini ve olayla ilgili yayın yasağı kararı alındığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması gerektiğini belirten Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum

"MUTLAKA AYDINLIĞA KAVUŞACAKTIR"

Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır. Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a intikal etmişlerdir.

"ACININ SİYASETİ OLMAZ"

Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz. Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum. Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum. Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum.