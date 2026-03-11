Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 12'nci güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında 12 günde ölü sayısı 1332'ye yükselirken ABD'de ise 150 askerin yaralandığı ileri sürüldü.
İran’ın Hürmüz Boğazı’na son günlerde çok sayıda deniz mayını yerleştirdiği öne sürüldü. ABD’li yetkililer, bölgedeki güvenlik riskinin arttığını belirtirken, askeri eskort seçeneğinin değerlendirildiği ifade edildi.
ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeme ile ilgili açıklamasında "Eğer kaldırmazlarsa sonuçları görülmemiş seviyede olur. 10 adet pasif mayın döşeme teknesi veya gemisini vurup imha ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.