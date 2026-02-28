İran'a karşı beklenen saldırı, ABD'nin bombardımanıyla başladı. Al Jazeera'ya göre ABD ordusu da saldırılara katıldı. New York Times'a göre İran'daki onlarca ABD uçağının saldırılarına katıldı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "önleyici bir saldırının başlatıldığını" duyurdu. İran'dan aktarılan görüntülerde bombaların düşmesiyle meydana gelen patlamalar ve duman bulutları görüldü.

Saldırılarda İran Savunma Bakanı Emir Nasirzade ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldüğü iddia edildi.

KAYIPLARA DAİR İLK AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Ayetullah Hamaney ve ülkeye yönelik yapılan saldırılar hakkında "Neredeyse tüm organizasyonların korunması ve hayatta kalması.' Bir iki komutanımızı kaybetmiş olabiliriz, ama bu büyük bir sorun değil." açıklamalarda bulundu.