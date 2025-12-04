İspanya Sağlık Bakanlığı ile özerk bölgeler salı günü grip COVID ve diğer solunum yolu virüslerine karşı Ortak Protokol üzerinde anlaştı.

Dünyada artan solunum yolu enfeksiyonu olan influenza salgınının dünya çapında yayılmasıyla İspanya hükümeti, salgının pandemi gibi ölümcül bir hale gelmesinin önüne geçmeye çalışıyor.

Protokol, pandemi döneminde toplum hafızasına kazınan evden çalışma, maske takma gibi uygulamaların yeniden başlamasını öngörüyor.

Anlaşma, ülkenin farklı bölgelerinde haftalardır görülen salgın hastalık vakalarının daha da artmasından sonra alındı.

ÖNLEMLER PANDEMİ DÖNEMİNİ ARATMIYOR

Metin, dört risk senaryosu tanımlıyor. Maske kullanımından, artan bulaşıcılık dönemlerinde uzaktan çalışmaya kadar uzanan önlemler içeriyor.

Bakanlık protokolün kademeli ve artan biçimde uygulanacağını vurguladı. Her risk düzeyi bir önceki düzeyin önerilerini de kapsayacak.

Protokolde dört aşama yer alıyor. Temel düzeyde aşılam, salgın izleme ve personel eğitimi gibi mevcut önlemler sürdürülüyor.

Belirti gösteren kişiler için cerrahi maske öneriliyor. Sağlık merkezlerinde çalışanların da maske takması isteniyor. İş yerlerinde maske kullanımının daha yoğun uygulanması öne çıkıyor.

Bakan Mónica García X üzerinden yaptığı paylaşımda "uzaktan çalışma ya da sağlık merkezlerinde maske kullanımının hayat kurtardığını" vurguladı.

SALGIN REKOR KIRDI

Hangi önlemlerin devreye gireceğini her özerk bölge kendi verilerine göre belirleyecek. Protokol, yasal bir zorunluluktan çok bir öneri olarak hazırlandı.

Geçtiğimiz aylarda Avustralya'da yayılmaya başlayan salgın rekoru kıran influenza, Japonya'da okulların kapanmasına sebep olmuştu.

COVID-19 kadar ölümcül olmasa da küçük çocuklar, kronik hastalar ve yaşlılar için büyük risk taşıyan hastalık, Avrupa'da da yayılmaya başladı.

Uzmanlar, influenzanın Türkiye'ye varmasının an meselesi olduğunu ve önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.