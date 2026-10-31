Sağlık Bakanı Roma Chilengi, parlamentoda yaptığı açıklamada, bu dönemde ülkede 1622 kolera vakası kaydedildiğini bildirdi. Chilengi, vakaların 228’inin laboratuvar testleriyle doğrulandığını belirtti. SALGIN 6 EYALETTEKİ 20 BÖLGEYE YAYILDI Chilengi’nin verdiği bilgiye göre salgın, 6 eyaletteki 20 bölgeye yayıldı. En fazla vaka, 1090 vakayla başkent Lusaka’nın bulunduğu eyalette kaydedildi. Son 24 saatte 74 yeni vaka tespit edildiğini aktaran Chilengi, salgının başlangıcından bu yana 1488 hastanın iyileştiğini, 104 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Zambiya Sağlık Bakanlığı, 30 Eylül’de kolera salgını ilan etmişti. “Vibrio” bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve buna bağlı olarak vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

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