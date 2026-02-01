Şubat ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında yaşanan sert düşüş etkisini daha fazla hissettirmeye başladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ocak ayının bir bölümünde etkili olan kar yağışlarının döneceği uyarısında bulunurken, 3 Şubat 2026 salı günü Türkiye'nin 24 ilinde kar yağışı görüleceğini duyurdu.

İşte MGM'nin kar uyarısında bulunduğu 24 il...



- Bilecik

- Bolu

- Kastamonu

- Çorum

- Yozgat

- Kayseri

- Niğde

- Amasya

- Tokat

- Sivas

- Tunceli

- Erzincan

- Gümüşhane

- Bayburt

- Bingöl

- Erzurum

- Muş

- Bitlis

- Hakkari

- Van

- Ağrı

- Ardahan

- Kars

- Iğdır

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?



Meteoroloji kaynakları, mevcut göstergeler ve öncü hava tahmin raporlarına göre şubat ayının ortaları itibarıyla İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli kar yağışlarının görüleceğini belirtti.



Türkiye'ye Balkanlar üzerinden giriş yapması beklenen kar yağışının özellikle Edirne ve çevre şehirlerde hafta boyunca etkili olması beklenirken, yağış dalgasının İstanbul'a uzanıp uzanmayacağı ise henüz bilinmiyor.





