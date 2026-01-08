Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını hızlandırırken listenin üst sıralarında yer alan milli futbolcu Salih Özcan için girişimler hızlandı.



Siyah beyazlılar ile Salih Özcan arasındaki görüşmeler sürüyor. 3.5 yıllık bir kontrat konuşuluyor. Siyah beyazlılar, oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olması sebebiyle bonservis bedeli ödemek istemiyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Kartal, Salih Özcan'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını masada koz olarak kullanıyor. Beşiktaş cephesi, sadece birkaç ay sonra serbest kalacak bir oyuncu için Alman ekibine herhangi bir bonservis bedeli ödemeye yanaşmıyor. Plan, bu transferi maliyetsiz bir şekilde tamamlamak üzerine kurulu.

Dortmund'un, oyuncunun bonservisi konusunda yardımcı olacak gibi göründüğü belirtiliyor. Borussia Dortmund yönetimi, oyuncunun ayrılığına onay vermek için net bir şart koştu. Alman devi, Salih Özcan'a sezon sonuna kadar hak ettiği maaş alacaklarından vazgeçmesi durumunda bonservisini bedelsiz verebileceğini iletti.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde bu sezon 4 maçta 21 dakika süre buldu.