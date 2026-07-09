Japon estetik anlayışına göre doğal taşlar, doğayla bağ kurmayı simgeliyor. Bu nedenle oturma odaları, girişler ve dinlenme alanlarında seramik ya da ahşap kaseler içinde beyaz taşlara sıkça yer veriliyor. Amaç gösterişli bir dekor oluşturmak değil, yaşam alanına sakinlik hissi katmak.

WABİ-SABİ FELSEFESİNİN BİR PARÇASI

Wabi-Sabi, kusursuzluk yerine doğallığı ve sadeliği öne çıkaran geleneksel bir Japon yaşam felsefesi olarak biliniyor. Bu anlayışta doğal taşlar, ahşap, seramik ve el yapımı objeler ön planda tutuluyor. Beyaz taşlar da doğanın evin içine taşınmasını simgeleyen en sade dekorasyon unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.

Japon dekorasyon uzmanlarına göre taşların belirli bir düzen içinde kaseye yerleştirilmesi, bulunduğu ortamın daha dengeli ve sakin algılanmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle modern Japon evlerinde de bu gelenek yaşatılmaya devam ediyor.

SADELİĞİ VE DOĞALLIĞI TEMSİL EDİYOR

Wabi-Sabi anlayışında değer verilen şey gösteriş değil, doğallık. Bu nedenle cilalı ve dikkat çekici süs eşyaları yerine doğal yapısını koruyan beyaz taşlar tercih ediliyor. Taşların farklı boyut ve şekillerde olması da kusur olarak değil, doğanın sunduğu çeşitliliğin bir parçası olarak görülüyor.

Son yıllarda minimalist dekorasyon akımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte beyaz taşlarla yapılan bu sade uygulama Japonya'nın dışındaki birçok ülkede de ilgi görmeye başladı. İç mimarlar, özellikle dinlenme alanlarında doğal taş kullanımının mekanın daha huzurlu algılanmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.