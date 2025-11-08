Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğini anlatan 'Mustafa Kemal' animasyon filminin gösterimleri devam ediyor. Film, 81 ilde izleyenleri duygulandırıyor.

Atatürk'e duyulan sevgi salonları doldururken, izleyiciler 'Mustafa Kemali bir filmden çok, bir saygı duruşu olarak gördü.

"BU COŞKUNUN DAHA DA ARTMASINI BEKLİYORUZ"

10 Kasım haftasında bu coşkunun daha da artması bekleniyor.

Filmin yapımcısı Kamuran Ayna, "Filmi izlemek için sinemalara gelen öğrencilerin marş başladığında ayağa kalkarak saygı duruşunda bulunduğunu ve hep birlikte İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuduğunu öğrendik. Sinema salonlarını dolduran milli coşku, öğretmenler ve veliler tarafından da büyük takdir topladı. Biz bu filmi ilk duyurduğumuzda 'ekonomik koşullar ne olursa olsun hiçbir gencimiz lideriyle buluşmaktan mahrum kalmayacak' demiştik. Bugün görüyoruz ki sadece buluşmakla kalmadılar. Ruhlar buluştu, kalpler tek bir bayrakta, tek bir marşta birleşti. Sinema salonlarını dolduran milli coşku bizi inanılmaz derecede gururlandırdı. Emeği geçen herkese ve bu büyük sevgi selini gösteren tüm evlatlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.10 Kasım haftasında bu coşkunun daha da artmasını, salonların Atatürk'e duyulan sevgi ve minnetle dolması bekliyoruz" dedi.

Filmin yönetmenliğini H. Orkun Eser gerçekleştirirken, senaryosunu Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğan Gönül kaleme aldı.