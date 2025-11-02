İstanbul Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan bir binanın ardından ortaya çıkan manzara, görenleri hayrete düşürdü. Yıkım sonucu komşu apartmanın bir dairesinin dış duvarı tamamen yok olurken, 67 yaşındaki Behiye İçkili’nin duvarsız kalan evinde tek başına otururken çekilen karesi, yaşanan mağduriyetin sembolü oldu.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Veliefendi Mahallesi Arif Şentürk Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kararı çıkan 4 katlı bir binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Ancak yıkımın tamamlanmasıyla birlikte, bitişiğinde bulunan apartmanın bir cephesinde duvarın olmadığı ortaya çıktı. Duvarsız kalan ev görenleri şoke etti.
Yıkımın en büyük mağdurlarından biri olan Behiye İçkili, duvarsız kalan evinde otururken objektiflere yansıdı.
Dairesi hasar alan Behiye İçkili yaşadıklarını şöyle anlattı: “Müteahhit bir sürü kişi toplayıp gelmiş. Ben de sinirden oturdum çalışmaları izledim. 2 koltuğum ve bir adet çift kişilik yatağım yıkıntıların arasında kaldı. Onları bile karşılamıyorlar. Yetkililere sesleniyorum, duvarım yapılsın. Oğlumun bu tadilatı yapacak maddi durumu yok, eşimin maaşıyla geçiniyoruz.”