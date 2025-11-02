İstanbul Zeytin­burnu’nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan bir binanın ardından ortaya çıkan manza­ra, görenleri hayrete düşürdü. Yıkım so­nucu komşu apart­manın bir dairesinin dış duvarı tamamen yok olurken, 67 yaşındaki Behiye İçkili’nin duvarsız kalan evinde tek başına otururken çekilen karesi, yaşa­nan mağduriyetin sembolü oldu.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Ve­liefendi Mahallesi Arif Şentürk Soka­ğı’nda meydana gel­di. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönü­şüm kararı çıkan 4 katlı bir binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. An­cak yıkımın tamam­lanmasıyla birlikte, bitişiğinde bulunan apartmanın bir cephesinde duvarın olmadığı ortaya çık­tı. Duvarsız kalan ev görenleri şoke etti.

Yıkımın en büyük mağdurla­rından biri olan Behiye İçkili, du­varsız kalan evinde otururken objektiflere yansıdı.

Dairesi hasar alan Behiye İçkili yaşadık­larını şöyle anlattı: “Müteahhit bir sürü kişi toplayıp gelmiş. Ben de sinirden oturdum çalışmaları izledim. 2 koltuğum ve bir adet çift kişilik yatağım yıkıntıların arasında kaldı. Onla­rı bile karşılamıyor­lar. Yetkililere sesle­niyorum, duvarım yapılsın. Oğlumun bu tadilatı yapacak maddi durumu yok, eşimin maaşıyla geçiniyoruz.”