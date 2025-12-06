Adana’da şoför olarak çalışan Ali Çapar (44), sosyal medya hesabından Müjde Ar ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı ‘Şalvar Davası’ filminden bazı sahneleri yayınladı. Yaklaşık 3 ay önce yapılan bu paylaşımlar üzerine, Müjde Ar’ın avukatları tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunuldu. İfadesi için polis merkezine çağrılan Çapar, paylaşımları eğlence amaçlı yaptığını ve telif hakkı ihlali olduğunu bilmediğini söyledi.

"TELİF ÜCRETİNİ ÖDEME GÜCÜM YOK"

Videolardan herhangi bir kazanç sağlamadığını belirten Çapar, talep edilmesi beklenen telif ücreti için 50-150 bin TL aralığının konuşulduğunu, bu miktarı karşılayamayacağını ifade etti.

Asgari ücretle çalıştığını ve üç çocuk babası olduğunu söyleyen Çapar, “Müjde Ar’ı severek izliyorum. Böyle bir şeyin benim başıma gelmesi beni çok üzdü” dedi. Çapar, ifade vermesinin ardından tüm sosyal medya içeriklerini sildi.

“Sosyal medya paylaşımlarına dikkat edilmeli”

Avukat Nazlı Yılmaz, son dönemde telif hakkı şikâyetlerinde artış olduğunu belirterek, izinsiz film sahnesi, şarkı veya video paylaşımının yaptırımlara yol açtığını söyledi. Yılmaz, bireysel hesaplarda yapılan paylaşımların hapis cezası kapsamına girmediğini ancak maddi ve manevi tazminat davalarının açılabildiğini vurguladı.