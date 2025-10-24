CEM YILDIRIM

Denizli'deki Pamukkale Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı KYK yurdunda yemeklerden kurt, vida, kıl, böcek ve inşaat artıkları çıktı.

CHP Denizli, Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, skandalı TBMM gündemine taşıdı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

‘İNSAN ONURUNA AYKIRI’

Karaca, şunları söyledi:

“Bu yıl mayıs ayında menemen yemeğinden vida çıktı.

Son olarak bu ay da köfte kazanında eldiven bulundu. Öğrencilerin şikayetlerine rağmen sorunlar çözülmedi.

Denizli’de yaşanan olaylar münferit değil, yapısal bir sorundur.

AKP iktidarının gençlere reva gördüğü işsizlik, yoksulluk ve insan onuruna aykırı bir yaşamdır.

Pamukkale KYK Yurdu’nda 2022’den bu yana aynı ihmalin sürmesi, bir yönetim zafiyetidir. Gençlerin sağlığı kader değildir. Yurtlardaki yemek hizmetlerinde ki taşeron sisteminde denetimsizlik vardır.’’

İşte mide bulandıran görüntülerden bazıları: