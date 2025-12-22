Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye'nin başkenti Şam'a bugün çalışma ziyaretinde bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Güler ve Kalın, çalışma ziyareti çerçevesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle görüşecek.

GÜNDEM 10 MART MUTABAKATI

Görüşmelerde Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ün birinci yıl dönümünü müteakip dönemde yapılacak ziyaret kapsamında siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla Türkiye-Suriye ilişkilerinin son bir yıllık seyrinin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi ve Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerini yakından ilgilendiren 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması sürecinin gidişatının ele alınması öngörülüyor.

Ziyarette ayrıca, İsrail’in saldırganlığı nedeniyle Suriye’nin güneyinde beliren güvenlik riskleri üzerinde durulması bekleniyor.

Türkiye ve Suriye’nin ortak çıkarları ile Suriye’nin IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonuna (DMUK) ahiren katılımı bağlamında, Suriye sahasında oluşabilecek kırılganlıktan istifade etmeye çalışan terör örgütü IŞİD'in yeniden canlanmasının önüne geçilmesine yönelik işbirliği de görüşülecek.

Görüşmenin odak noktasını oluşturacak güvenlik meselelerinin yanı sıra Suriye’nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin ele alınması ve Suriye hükümetinin kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmaların değerlendirmesinin yapılması da planlanıyor.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da söz konusu ziyaret münasebetiyle Şam’a intikal edecek.