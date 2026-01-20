Operasyonların devam ettiği Suriye'de; Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında anlaşmaya varılamayan "tam entegrasyonu öngören" anlaşma sonrası çatışmalar sürdü.

SANA'nın aktardığına göre, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG'nin, Haseke’de anlaşmaya vardığı bildirildi.

Buna göre, anlaşmanın saat 20.00'da yürürlüğe gireceği bildirilirken SDG'ye dört gün süre verildiği belirtildi.

Suriye ordusu Haseke ile Kamışlı şehir merkezlerine girmeyeceği, şehrin dış kısımlarında konuşlanacağı aktarıldı.

Öte yandan terör örgütü SDG lideri Mazlum Abdi'nin Savunma Bakan Yardımcılığı ve Valilik makamları için isim önereceği belirtildi.

İşte anlaşma maddeleri:

"Anlaşma kapsamında SDG’ye, bölgelerin pratik birleşme mekanizmasına dair detaylı bir plan hazırlaması için dört günlük bir istişare süresi tanındı.

Varılan mutabakata göre, Suriye ordusu Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyecek, şehrin dış kısımlarında konuşlanacak.

Kamışlı dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl bir şekilde devlet yapısına dahil edilmesine ilişkin takvim ve detaylar daha sonra müzakere edilecek.

Askeri birliklerin Kürt köylerine girmeyeceği konusunda mutabakata varıldı.

Bu köylerde, anlaşma uyarınca bölge sakinlerinden oluşan yerel güvenlik güçleri dışında hiçbir silahlı gücün bulunmayacağı taahhüt edildi.

Siyasi temsil noktasında dikkat çekici maddelerin yer aldığı anlaşmaya göre, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için aday önerecek.

Ayrıca Suriye Halk Meclisi’nde temsil edilecek isimler ile devlet kurumlarında istihdam edilecek kişilerin listesi de DSG tarafından sunulacak.

Taraflar, SDG’ye bağlı tüm askeri ve güvenlik güçlerinin kademeli olarak Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine katılması konusunda anlaştı.

Entegrasyonun detaylı mekanizması üzerindeki görüşmeler devam ederken, bölgedeki sivil kurumlar da Suriye hükümetinin genel yapısına dahil edilecek.

Anlaşmada, Kürtlerin dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarını düzenleyen 13 Sayılı Kararname’nin uygulanacağı vurgulandı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, bu adımın "ulusal ortaklığa dayalı, tüm bileşenlerin haklarının güvence altına alındığı güçlü ve birleşik bir Suriye inşa etme taahhüdü" olduğunu ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, bu mutabakatın uygulanmasına bu akşam saat 20:00'den itibaren başlanacağını duyurdu."

BARRACK'TAN İLK AÇIKLAMA

Anlaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, şu ifadeleri kullandı:

"SDG’nin (Suriye'de) sahadaki başlıca IŞİD karşıtı güç olma işlevi büyük ölçüde sona ermiştir.

Şu anda Suriye'deki Kürtler için en büyük fırsat, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümetin geçiş sürecinde yatmaktadır."