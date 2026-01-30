Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre SDG ve Şam hükümeti arasında yeni bir ateşkes ve entegrasyon anlaşması imzalandı.

Anlaşma, cephe hatlarından kuvvetlerin çekilmesini, İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'da konuşlandırılmasını ve YPG/SDF birimlerinin Suriye ordusu yapısına entegre edilmesini öngörüyor.

Ayrıca, Özerk Yönetimin kurumlarının devlet kurumlarıyla birleştirilmesi, Kürtlerin sivil ve eğitim haklarının güvence altına alınması ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünün sağlanması da anlaşmanın içeriğinde yer alıyor.

Anlaşma, Suriye topraklarının birleştirilmesi, kanunların uygulanması ve ulusal yeniden yapılanmanın desteklenmesini amaçlıyor.

'SDG TÜMENLERİ ORDUYA KATILACAK'

Terör örgütü SDG/YPG'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre "kapsamlı entegrasyon anlaşmasıyla birlikte hükümet ve askeri güçlerin kademeli entegrasyonu" sağlanacak.

Açıklamada militanların orduya entegrasyonu hakkında dikkat çeken açıklamalar da yapıldı.

Paylaşımda, "SDG'den gelecek üç tugaydan oluşan bir askeri tümenin kurulması ve Halep Valiliği'ne bağlı bir tümen içinde Kobani güçlerinden bir tugayın kurulmasını içermektedir" denildi.

TOM BARRACK'TAN AÇIKLAMA

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan kapsamlı anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Barrack, anlaşmayı "Suriye'nin ulusal uzlaşması, birliği ve istikrarı için tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Barrack, anlaşmanın askeri, güvenlik ve idari yapıların aşamalı entegrasyonunu kolaylaştırdığını, SDG'nin üst düzey temsilcilerinin yüksek düzeyde katkı sağlamasını garanti ettiğini ve Suriye'nin egemenliğini ve kapsayıcı yönetişimini güçlendirdiğini söyledi.

Kürtlere tam vatandaşlık hakkını geri veren, Kürtçeyi ulusal dil olarak tanıyan ve ayrımcılığa karşı koruma sağlayan son önlemlerin eşitlik ve ulusal birlik yolunda dönüştürücü bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.

KÜRTLER İÇİN VATANDAŞLIK KARARI

Anlaşmadan bir gün önce Suriye İçişleri Bakanlığı, kuzey bölgelerinde yürütülen operasyonların ardından Suriyeli Kürt azınlıklara vatandaşlık verilmesini öngören yeni kararnameyi uygulamaya koydu.

Anadolu Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre İçişleri Bakanı Anas Hattab, tüm Kürt asıllı Suriyelileri ve vatandaşlık belgeleri olmayan kişileri kapsayan düzenlemenin 5 Şubat tarihine kadar tamamlanmasını kararlaştırdı.

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara iki hafta önce ilan ettiği ateşkesin bir parçası olarak Kürtçeyi ulusal dillerden biri olarak tanımış ve tüm Suriyeli Kürtlerin vatandaşlık haklarının iade edileceğini duyurmuştu.

Bu yeni yasal düzenleme doğrultusunda devletin Kürt kültürünü koruması ve Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerdeki okullarda bu dilde eğitimi güvence altına alması talimatı verildi.

Hükümet ayrıca baharın gelişini simgeleyen Nevruz festivalinin kutlandığı 21 Mart tarihini ülke çapında resmi bir bayram olarak belirledi.

Cumhurbaşkanı el-Şara'nın kararnamesinde yer alan talimatlara göre yetkili birimlerin vatandaşlık işlemlerine dair yönergeleri derhal hazırlayarak uygulamayı başlatacak.