Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında çatışmalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Suriye Enformasyon Bakanlığı, terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) hükümet açısından müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerde ısrar etmesi nedeniyle taraflar arasında anlaşmaya varılamadığını duyurdu. 'NİHAİ KARAR 28 ARALIK'TA' Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "SDG’nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Ayın 28’inde nihai yanıtımızı vereceğiz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki temasların şu aşamada askıya alındığı bildirildi. ANLAŞMA OLACAK MI? Suriye Enformasyon Bakanlığı'nın açıklamasından önce bugün öğlen saatleride bir toplantıya katılan SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, "Taraflar arasında ortak bir anlayışa varılmıştır" demişti. Abdi'nin açıklamasının yanısıra, çeşitli kaynaklar Şam Yönetimi ile SDG'nin 13 maddelik bir plan üzerinde anlaşıldığı yönünde paylaşımlarda bulunmuştu. Suriye’de yayın yapan El-Vatan gazetesi ise, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "yakın zamanda anlaşma" iddialarını yalanlamıştı.

