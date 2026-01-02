Özcan Deniz'in kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz, geçenlerde sağlık durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın yılbaşında sosyal medyada keyifli sofra paylaşımı yapmasına görümcesi Yurda Gürler tepki gösterdi.

Şair Tevfik Fikret'in 'Yiyin Efendiler Yiyin' adlı şiiri aracılığı ile ağabeyi Özcan Deniz'e ve eşi Samar Dadgar'a yönelik sitem dolu bir mesaj yayımladı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM CANIM AĞABEYİM"

Gürler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak. Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... Yiyin efendiler yiyin; bu han-i püneva sizin, doyunca tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Tevfik Fikret ne güzel söylemiş... Seninle gurur duyuyorum canım ağabeyim. Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki... Maalesef kilometre ile değil, karakterle ölçülebiliyor. Var ol..."

"VİDEOLAR HAFTALAR ÖNCE ÇEKİLDİ"

Samar Dadgar da görümcesi Yurda Gürler'in paylaşımına karşılık verdi:

"Bu videolar haftalar önce çekildi. 1.5 senedir YoTube çekimlerim devam ediyor. Bu benim iş programım. İran gündeminden dolayı erteliyorduk. Biz bayağı bir stok yaptık. Birinci sezon çekimini bitirdik. Bundan sonra her cuma yemek programımız ile sizlerle olacağız."