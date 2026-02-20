Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.
57. dakikada Rizespor’un ikinci golünü atan Samet Akaydin küçük bir sakatlık geçirdi. Milli oyuncu golü attıktan sonra takım arkadaşları bir anda çevresini sardı.
Rizesporlu futbolcular gol sevinci sırasında sarılmak isterken, yanlışlıkla gelen darbe sonrası Samet Akaydın küçük bir sakatlık yaşadı. Milli oyuncu arkadaşlarına sinirlense de olay tatlıya bağlandı.
İŞTE O ONLAR:
