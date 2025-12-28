Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen ve geçmişte Fenerbahçe'de oynayan 31 yaşındaki savunmacının nikah şahitliklerini Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz yaptı. Törende bu üç ismin yer alması, Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

TARAFTARLARDAN ELEŞTİRİ

Sarı-Lacivertli formayı giydiği dönemde performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Akaydın'ın nikah şahitleri arasında hiçbir Fenerbahçeli eski takım arkadaşının bulunmaması, bazı taraftarların tepkisini daha da artırdı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bu tercihin bilinçli yapıldığını öne sürerken, bazıları da milli futbolcunun kararını sorguladı.

2022-23 sezonunda Adana Demir'den 3.7 milyon euro karşılığında transfer edilen Akaydın, Panathinaikos'ta kiralık oynadığı 2023-24 sezonunun ardından Çaykur Rize'ye bonservisiyle transfer oldu. Milli formayla 17 maça çıkan 31 yaşındaki savunmacı 1 kez de gol sevinci yaşadı.