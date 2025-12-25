Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan milli futbolcu Samet Akaydın, Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Hazal Çağlar'a mayısta özel ve romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Çağlar da bu sürprize "Evet" cevabıyla karşılık vermişti. Ünlü çift haziranda da nişanlamıştı.

Samet Akaydın ve Hazal Çağlar dün akşam yakın dostlarının katılımıyla görkemli bir kına gecesi yaptı.

Hazal Çağlar kına gecesinden anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımlarda çiftin karşılıklı davul çalarak eğlendiği anlar dikkat çekti.