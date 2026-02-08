Milli futbolcu Samet Akaydın, Panathinaikos’ta oynadığı dönemde yaşadığı süreci ayrıntılarıyla anlattı. 19 Mayıs paylaşımını silmesi yönündeki isteği reddettiğini anlatan Samet Akaydın Kafa Sports’a yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Olympiakos maçımız vardı, ilk 11 oynuyordum o maçta. Sabah kahvaltıya kalktık. Öğleden sonra paylaşımı yaptım. Paylaşımı yaptıktan sonra toplantıya bir girdim; baktım ilk 11'de değilim. Çıkarmışlar beni ilk 11'den... Toplantıdan çıkınca sportif direktörleri geldi bana, konuştuk. 'Bu paylaşımı kaldırmak zorundasın. Çok büyük bir tepki var sana' dedi. 'Bu bizim ülkemizin milli bayramı. Sizle bir alakası yok bunun' dedim. Ama bunu böyle algılamıyorlar falan, 'Silmek zorundasın, silmezsen sıkıntı çıkacak' dediler. 'Silmiyorum. Niye sileyim? Türk'üm. Benim milli bayramım ve onu kutlayacağım. Sizi ilgilendiren bir şey yok burada' dedim. Sonra arkadan mesajlar falan atıyorlar; 'Ne olur sil' falan diye...

'FORMAMI DA KALDIRMIŞLAR'

“Soyunma odasına girdik, sonra baktım bu sefer formam da yok. Formamı da kaldırmışlar. Yanına çağırdı; 'Biz seni kadroya alamayacağız. Şu an statta sana çok büyük tepki var. Seni burada koruyamayız, sen maç bitene kadar soyunma odasında kalmalısın' dediler. 'Siz ne anlatıyorsunuz ya?' dedim. Ben menajerimi aradım direkt tabii. "Gel beni al buradan" dedim. Ben direkt stattın çıktım, kalmadım. Ben daha dönmedim ondan sonra geri zaten. O ara Panathinaikos'ta yani belki de bonservisimi alacaklardı yani Fenerbahçe'den yani... Öyle bir durumdaydı, konuşuluyordu."