Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği maçında mücadele gücünün çok yukarıya çıkmasını beklediklerini ifade eden Uğurlu, şöyle konuştu:

"İlk 11'i çok iyi seçmek zorundaydık çünkü değişiklikler maçı alacaktı. Oyuna sonradan giren oyuncuların da katkısı çok fazlaydı. Oyun başlangıcında talihsiz bir gol yedik. Rakip sonrasında pozisyon buldu, biz de pozisyonlar bulduk. Biraz aslında gelgitli bir oyun oldu. Mücadele olarak ayakta kalan takımın kazanacağı bir maç haline geldi. Bunu bekliyorduk. Oyuncu grubu çok mücadele etti, çok istekli, çok fazla inanıyorlar. Taraftar gücünü arkamıza aldığımızda bu takım çok fazla mücadele edecek."

Uğurlu, iç sahada uzun zamandır maç kazanamayan Antalyaspor'un eksiklerini giderdikçe daha iyi mücadele edeceğini vurguladı.

Oyuncuları kutlayan Uğurlu, "Değiştirmemiz, çalışmamız gereken çok şey var. Bunları yaptıkça herkes daha farklı bir Antalyaspor izleyecek. Daha yolumuz var. Bu bir galibiyet ama bizim için çok değerli, çok önemli. Bir üç puanın ötesinde öz güven sağlayacak bir galibiyet." ifadesini kullandı.

Uğurlu, maçta iki golünde pasını veren Samet Karakoç'tan da övgüyle bahsetti.

Sami Uğurlu, ligde gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacakları maçın daha zor geçeceğini ve o karşılaşmayı da kazanmak için hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.