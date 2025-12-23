AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkındaki iddialarını sürdürüyor.

Tayyar, Cebeci'nin itirafçı olduğu yönündeki iddiasını, ortaya çıkan ek ifadeye dayandırarak bir kez daha dile getirdi.

Tayyar, kamuoyuna yansıyan ek ifadenin bu durumu açık şekilde ortaya koyduğunu savunarak, Cebeci’nin kendi isteğiyle ve devlete güvenerek ifade vermeyi kabul ettiğini ileri sürdü.

Tayyar, "Kamuoyuna az önce yansıyan ek ifadesi, şüphe bırakmayacak şekilde itirafçılığını ortaya koydu. Kendi rızasıyla ve devlete güvenerek ifade vereceğini açıkça söylüyor. Telefonun şifrelerini veriyor, yazışmalarını gösteriyor, hayli kabarık isim listesini sunuyor; arşivini açıyor. Listede spor ve iş dünyasından önemli isimler var" dedi.

Şamil Tayyar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Dün gece. TGRT Haber’de Ela Rümeysa Cebeci’nin ‘itirafçı’ olduğunu söyleyince, çok şaşırtıcı şekilde ‘yalanlama’ yarışı başladı.

CNN Türk’ten Sözcü ve Birgün’e kadar tuhaf bir ittifak oluşuverdi bir anda.

Kamuoyuna az önce yansıyan ek ifadesi, şüphe bırakmayacak şekilde itirafçılığını ortaya koydu.

Kendi rızasıyla ve devlete güvenerek ifade vereceğini açıkça söylüyor.

Telefonun şifrelerini veriyor, Watsap yazışmalarını gösteriyor, hayli kabarık isim listesini sunuyor.

Özetle arşivini açıyor.

Sonra, ‘uyuşturucu satıcısı değilim, kullanıcısıyım’ deyip şartını söylüyor:

‘Tekrardan kan testimin, saçımdan örnek alınmasını istiyorum, tekrardan avukatımla gelip bildiklerimi anlatacağım.’

Açık açık itiraf ediyor.

Ancak, bu itiraflarının, hukuken ‘etkin pişmanlık’ kapsamında değil ‘aklama’ yoluyla değerlendirilmesini istiyor.

Listede spor ve iş dünyasından önemli isimler var.

Detayları yarın akşam TGRT Haber’deki Medya Kritik programında anlatacağım."