Habertürk TV'nin görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ortaya çıkan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Son olarak ise Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testlerinin pozitif çıktı; bugün de Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak'ın ve Mümine Sena Yıldız'ın gözaltına alındı.

Mümine Sena Yıldız'ın geçmiş dönemde İletişim Başkanlığı'nda çalıştığı iddiaları da ortaya atılırken AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yaşanan gelişmelerden sonra dosyanın içeriğine dikkat çeken Şamil Tayyar, "Özel hayat diyerek kenarından dolaştığımız dosyayı detaylı inceleyip bağlantıları birleştirdiğimizde sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının, 'keyif' boyutunu aştığı görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tayyar açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek haksız kazanç temin ettikleri, yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıkları anlaşılıyor.

Önemli kamu kurumundaki başkan yardımcısı, sevgilisini kuruma aldırıyor.

Bir başkası, TV sunucusu sevgilisine bir kamu kurumundan sembolik rakamla ev kiralıyor.

Üst düzey medya yöneticisi, yargıdaki işleri için yanına bu sunuculardan birini alarak hakim ve savcıları ziyaret ediyor.

Bir diğeri, alem esnasında önemli devlet yöneticilerini görüntülü arayarak yanındaki kadınlara güç gösterisi yapıyor.

Üzülerek ifade ediyorum, kimileri külliye programına ödül olarak yazılıyor.

Bu ilişkilere göre ekranlar paylaştırılıyor, konuklar belirleniyor, politikalar şekillendiriliyor.

Gözaltındaki varlıklı isimlerle ekipteki hukukçular üzerinden bağlantı kurularak milyon dolarlık anlaşmalar yapılıyor.

Hem yerel hem merkezi iktidarla eş zamanlı flört ediliyor.

Farklı siyasi eğilimleri temsil etseler de yukarıdaki sebeplerde birleşiliyor.

Velhasıl.

Mevzunun yargı boyutu bir yana, siyaset kurumunun çok yönlü arınma sürecini başlatması konusundaki ısrarımız bundandır.

Zira, çürüme lokal değil tüm bünyeyi tehdit ediyor."