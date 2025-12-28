AKP'nin "medyaya ayar" iddialarının ardından ekranlardan çekilmesi beklenen AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

Tayyar, 2025 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, iktidara ağır eleştirilerde bulundu.

Tayyar, eleştirilerini tek tek sıralarken “Çözüme muhtaç sorunlar yumağı var ve palyatif tedbirler derde deva olmaz. Vakit dar, hata lüksü yok" ifadelerini kullandı.

Tayyar, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Bir yılı daha geride bırakıyoruz.

Seçime doğru artık son düzlükteyiz.

Madem bir yerden başlamak gerekiyor, medyadan önce sözün hükmünü arttıracak hakikate yolculuğu başlatmak gerek.

İlk sırada ekonomi var.

23 yıllık AK Parti iktidarında ekonomik sarsıntılar 2 yılı geçmedi, bu kez 4 yılı buldu.

Tahribat daha derin, öfke daha şiddetli.

İkinci sırada edilgen siyaset var.

Siyaset kurumu gündemine hakim değil, çözüm üretme kapasitesi zayıfladı, rotasını yargı başta olmak üzere dış etkenler tayin ediyor.

Güvensizlik had safhada.

Üçüncü sırada sistemik sorunlar var.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan yönleri giderilemediği için devlet ve toplum hayatının balansı bozuldu.

Geleceğe umut azaldı.

Listeyi uzatabiliriz veya herkes kendi perspektifinden yeni liste oluşturabilir.

Sonuçta, çözüme muhtaç sorunlar yumağı var ve palyatif tedbirler derde deva olmaz.

Vakit dar, hata lüksü yok.

Meramımızı bir örnekle açıp sonra parantezi kapatalım:

Hükümet asgari ücreti açıkladı, iki üç kişi dışında cumhur ittifakından hiçkimse destek verici açıklama yapmadı.

Psikolojik üstünlük, öfkeli kitlelerdeydi.

Cumhurbaşkanımız 455 bininci deprem konutunun anahtar teslimini yaptı, destek paylaşımı rekor kırdı.

Piyasa tabiriyle ekranda ürünü kimin pazarlayacağından daha önce ürünün pazarlanabilir olması önemli.

Ürünün kalitesi arttıkça sözün hükmü de destekçisi de artıyor."