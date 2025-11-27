Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" tarafından oluşturulan heyetin İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ne konuşulduğu merak ediliyor.

Şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmazken heyetin ziyaretle ilgili ayrıntıları komisyon toplantısında aktaracağı belirtildi.

Tüm bu meraklar arasında AKP'li eski vekil Şamil Tayyar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İmralı heyetinin ziyaret sonrası notlarını partileriyle paylaştığını savunan Tayyar, "DEM ayrıca Kandil ve YPG’ye mesajları iletti. MİT de devletin zirvesine tutanakları götürdü. Trafik geniş alana yayılınca İmralı notları da gün ışığına çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Tayyar paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan, AK Partili Yayman ve MHP’li Yıldız’a özel ilgi gösterirken, DEM’li Koçyiğit’e sekreter muamelesi yapmış, ‘Yaz Gülistan’ diyerek Kandil ve YPG’ye iletilmek üzere notlar aldırmış.

Devlet Bey’e övgüler dizen Öcalan, sürecin asli mimarı olarak gördüğü Bahçeli’ye selam göndermiş.

Öcalan, Cumhurbaşkanımızın ‘temkinli’ tutumuna birinci çözüm sürecindeki olumsuzluklar nedeniyle hak vermiş, desteğinin tarihi nitelikte olduğunu ifade etmiş.

Birinci çözüm sürecindeki başarısızlığı FETÖ’ye bağlayan Öcalan, şimdi böyle bir riskin bulunmadığını, ancak İsrail’in ortalığı karıştırdığını anlatmış.

Öcalan, ‘Suriye meselesini çözerim’ demiş, Mazlum Abdi’nin kendisini dinleyeceğini aktarmış, ‘PKK’yı ikna etmek YPG’den daha zordu’ demiş.

Öcalan, silahları bırakma, mağaraları boşaltma girişimlerinin yavaş olduğunu kabul etmiş, komisyonun ziyaretiyle PKK içindeki direnci kırmada psikolojik eşiğin aşıldığı düşüncesini paylaşmış, ‘bundan sonra hızlanır’ iddiasında bulunmuş.

DEM’e ‘beni anlamıyorlar’ diyerek kızmış, bazı isimlerin sürecin ruhuna uygun davranmadıklarını söylemiş.

YPG’nin Suriye yönetimine entegre olması, içindeki lejyonerleri temizlemesi ve DEM gibi parlamentoda mücadele etmesini önermiş.

Türkiye’nin ise Suriye Kürtlerine hamilik yapmasını istemiş. Süreç başarısız olursa herkesin kaybedeceğini söylemiş."

Öcalan'ın "süreçteki rolü" için YPG'lilerle telefonla görüntülü görüşme imkanının sağlanmasının düşünüldüğünü de savunan Tayyar, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yıla girerken daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Buna mukabil, Öcalan’a sürecin başarızlığı halinde geçmişten çok daha sert operasyonlar döneminin başlayacağı mesajı verilmiş.

Özetle durum böyle. Sürecin en kritik dönemi yeni başlıyor.”